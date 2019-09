Spa-Francorchamps vooral fysiek veeleisend volgens Leclerc

Charles Leclerc reed vorig jaar nog voor het team van Alfa Romeo over het circuit van Spa-Francorchamps. Tegenwoordig rijdt de Monegask voor Ferrari, maar wist daarmee nog geen overwinning te pakken.

De 21-jarige coureur hoopt in Spa te kunnen profiteren van de snelheid van Ferrari. Charles Leclerc zegt over het circuit in de Ardennen: "Spa-Francorchamps is een een van de mooiste circuits waarop we racen in de Formule 1. Hierdoor maakt het de start van de tweede seizoenshelft nog aangenamer. Het is altijd indrukwekkend als je je realiseert hoe snel de huidige Formule 1-auto's door de bochten kunnen. De eerste keer dat je er naar Eau Rouge kijkt, realiseer je je hoe smal en steil het is. Ondanks de lange rechte stukken, snelle bochten en andere aspecten waardoor het vooral fysiek veeleisend is, vooral in de eerste paar ronden."

Met elke voorbijgaande ronde went je nek eraan, nemen je hersenen het allemaal op. Er zijn genoeg andere belangrijke punten bij Spa, daarom is het zo belangrijk om alle secties absoluut goed onder de knie te krijgen om de best mogelijke prestaties tijdens de kwalificatie te halen. Dat komt ook omdat het een bijzonder lange ronde is en als je er één moet afbreken, je plan van aanpak voor dat deel van de sessie kan verstoren."

Leclerc legt in deze video in het kort de ins en outs uit van het circuit.