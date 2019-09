Sebastian Vettel: "F1 moet iets doen aan saaie bekers"

Sebastian Vettel heeft een beroep gedaan op de Formule 1 om zich te ontdoen van de super saaie trofeeën en bekers die de afgelopen jaren zijn uitgereikt aan de coureurs. Vettel zegt dat hij is een fan van het zien van de oudere stijl trofeeën die per race anders waren, in plaats van de trofeeën die hij krijgt met de naam van de hoofdsponsor er overheen.

Teleurgesteld in Hongaarse trofee

De Ferrari-coureur werd herinnerd aan opmerkingen die hij maakte over de trofee die hij in 2015 ontving, toen hij de Hongaarse Grand Prix won. De Ferrari-coureur hierover: "Ik was blij dat we wonnen en teleurgesteld dat het een standaardtrofee was. Ik weet niet meer precies wanneer ik begon met het kijken van Formule 1 op TV maar een aantal races had echt iconische trofeeën op het gebied van ontwerp of materiaal dat ze gebruikten."

Vettel zegt dat het toegevoegde element van unieke en excentrieke trofeeën iets is waar hij om geeft, omdat kleine dingen een verschil maken voor zijn plezier.

Kleine dingen maken het verschil

De viervoudig wereldkampioen met Red Bull zegt dat voor hem de kleine details het verschil maken. "Ik ben niet op zoek naar glorie of herkenning dat mensen mijn naam of gezicht herkennen. Ik denk dat ik toch de juiste sport heb gekozen omdat ik meestal een helm draag. Deze kleine dingen maken een verschil voor mij en ik geef erom. Ze maken deel uit van tradities en als ik terugkijk op de oude foto's, zie ik alle jongens die trofeeën omhoog tillen in verschillende landen", zo zegt de Duitser.

"Ik denk dat er een zekere stabiliteit moet zijn, of dit moet ieder geval moet verbeteren. Maar het vervelendste is als we de trofeeën hebben met titelsponsoren, dan ziet dat er super saai uit. Ik snap ook niet waarom dat moet, je hebt overal billboards. Waarom heb je de trofeeën nodig om dezelfde reclame te maken?"