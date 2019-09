In 1996 reed Jos Verstappen bij het team van Arrows zijn tweede volledige seizoen in de Formule 1. Na zijn debuut in 1994 bij het topteam van Benneton reed Verstappen in 1995 voor het kleine Simtek. Dat avontuur zat er na drie uitvalbeurten en een twaalfde plek in de eerste vier races alweer op, aangezien het team failliet ging. Daarna stond Verstappen senior pas weer in 1996 aan de start van een Grand Prix.



Verstappen en Arrows kenden in 1996 echter geen goed jaar. Het team kampte met problemen qua betrouwbaarheid en een slechte Hart-motor. In 1996, tijdens de Grand Prix van België, beleefde Jos Verstappen één van de zwaarste crashes uit zijn Formule 1-loopbaan. Op hoge snelheid schoot de nu 47-jarige Nederlander van de baan. Verstappen bleek ongeschonden en kon zelfstandig uitstappen. Na een kort bezoek aan het ziekenhuis in Luik, mocht Verstappen weer naar huis.



In onderstaande video beelden van Verstappen en zijn zwaar gehavende auto na de crash: