Zak Brown: "Sainz is een echte leider en Norris een geweldige teamplayer"

McLaren is zeer goed aan het seizoen begonnen. De Britse-renstal is uitermate tevreden over haar coureurs en heeft inmiddels bevestigd dat ze zullen vasthouden aan dezelfde line-up als dit jaar. Zak Brown heeft sprak met vol lof over zijn beide coureurs.

Beide coureurs zijn bezig aan hun eerste seizoen voor McLaren en na een zeer teleurstellend 2018 werd er niet veel verwacht van het team uit Woking. Ze hebben echter een uitstekende auto gebouwd en zijn dit seizoen na de traditionele top drie, the best of the rest.

Formule 1 komt volgend weekend terug van de zomerbreak en Brawn heeft nagedacht over de prestaties van zijn coureur in de eerste helft van het seizoen. "Beide coureurs zijn uitzonderlijk geweest. Carlos, momenteel zevende in het wereldkampioenschap, is een geweldige teamleider. Hij is zeer snel, zeer consistent en net als Lando een geweldige teamplayer", vertelde hij tijdens een Q&A met McLaren.

Norris is in zijn rookie seizoen in de Formule 1, maar de Amerikaan denkt dat hij heeft aangetoond al heel snel volwassen te zijn: "Hij is zeer snel geweest en heeft ontzettend volwassen gereden."

"Ik denk dat hij in de toekomst nog wel eens een foutje maakt, maar dat doen alle coureurs. Zijn volwassenheid en het zijn race-snelheid die hij heeft laten zien is heel indrukwekkend geweest", verklaarde Brown.