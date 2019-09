Coulthard ziet vrouwen met talent voor Formule 1

David Coulthard gelooft dat er vrouwelijke coureurs zijn die dit jaar in de W-series hebben gereden, het talent hebben om in de Formule 1 te racen. De voormalige F1-coureur vindt echter dat vrouwen alleen moeten proberen en racen in de F1 als ze daadwerkelijk in staat zijn om Lewis Hamilton of Max Verstappen uit te dagen.

Lewis en Max niet te verslaan

De voormalig coureur van Red Bull en McLaren vertelde aan de officiele F1 website zijn visie en komt met een oprecht advies voor de dames: "In de W-series hebben we echt veel aandacht besteed aan het vrouwelijke talent dat er nu is en ik denk dat er een paar deelnemers zijn die in de Formule 1 kunnen rijden."

"Nu is de vraag, is er een vrouw capabel genoeg, of zoek je een Lewis Hamilton, een Max Verstappen, een Charles Leclerc? Je bent op zoek naar het vrouwelijke equivalent van hen, want tenzij je zo goed bent als een Lewis, een Max, een Charles, enz. ga je ze niet verslaan."

Ambassadeur voor vrouwen in autosport

De W-series is een enorm succes geweest en het zal niet lang duren voordat vrouwelijk talent in de Formule 1 zit, zo denkt de Schot die ambassadeur en adviseur is van de W-series. "Persoonlijk wil ik met de W-series meer vrouwen naar de autosport brengen. Mijn zus racete, ze was heel goed, maar kreeg geen steun omdat mijn familie me steunde en ik heb daar spijt van. Ik wil hier deel van uitmaken om vrouwelijk talent te helpen en ondersteunen zodat meer vrouwen in de autosport terecht komen."

"Als ze goed genoeg zijn, gaan ze naar de Formule 1. Als ze alleen maar goed zijn, en goed is nog steeds goed, zitten ze in touringwagens, sportwagens en vele andere kampioenschappen."