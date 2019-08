Lewis Hamilton verdient 40.000 pond per Instagram-post

Wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zichzelf de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een merk. De markante Brit staat bekend om zijn eigengereide persoonlijkheid en mening en gedraagt zich vaak anders dan zijn collega's. Een voorbeeld hiervan is de Drivers Parade voor de Grand Prix op zondag. Waar coureurs bij elkaar in groepjes staan klimt Hamilton op de aanhangwagen achter de truck en staat in zijn eentje voorin met op zijn hoofd een koptelefoon.

Instagram Hamilton

De Mercedes-coureur heeft op Instagram veruit de meeste volgers van alle Formule 1-coureurs. Met bijna 12.5 miljoen volgers spant Hamilton de kroon. De eerstvolgende in de rij is Max Verstappen met 2.5 miljoen volgers.

Hamilton verdient echter een leuk zakcentje met zijn Instagram-posts, zo meldt de Engelse krant Mirror. Volgens nieuw onderzoek zou Hamilton per post 40.000 pond verdienen, omgerekend bijna 44.000 euro. In totaal zou Lewis Hamilton 131 miljoen pond waard zijn en net zoveel verdienen in 10 uur tijd, al het gemiddelde jaarsalaris van een inwoner in Groot-Brittannië.

Cristiano Ronaldo absolute topverdiener

Een sporter met 500.000 volgers op Instagram zou rond de 1.650 pond per post kunnen verdienen, omgerekend iets meer dan 1.800 euro. Hierdoor kan Hamilton per post rond de 44.000 euro vragen als hij gesponsorde content aanbiedt aan zijn volgers.

De absolute topverdiener is uiteraard Juventus-voetballer Cristiano Ronaldo. De Portugees heeft maar liefst 180 miljoen volgers en kan per post meer dan 600.000 pond vragen.