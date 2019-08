Leclerc: "Relatie met Verstappen was slecht omdat we coureur met persoon zelf verwarden"

Charles Leclerc zegt dat zijn onderlinge relatie met Max Verstappen in de afgelopen jaren sterk verbeterd is, omdat beiden nu het onderscheid weten te maken tussen de coureur en de mens achter de coureur.

Verstappen en Leclerc kennen elkaar al geruime tijd. De Nederlander en de Monegask reden samen al op de karts en in die tijd konden ze het absoluut niet goed met elkaar vinden. Er circuleert op internet zelfs een video waarin de twee flinke ruzie met elkaar hebben. Volgens Leclerc was dit geen incident, omdat de onderlinge relatie met Verstappen in zijn jeugd nooit goed geweest is.

"We zeiden niet eens gedag tegen elkaar als kinderen, omdat we de coureur met de persoon zelf verwarden. We waren onvolwassen. Nu verwarren we die twee dingen gelukkig niet meer", vertelde Leclerc aan de Corriere della Sera. De relatie tussen Verstappen en de Monegask is volgens laatstgenoemde in de afgelopen jaren dus duidelijk beter geworden.

Nederlaag in Bahrein lastiger te accepteren dan in Oostenrijk

In zijn eerste seizoen bij Ferrari is Leclerc twee keer dichtbij zijn eerste zege gekomen. In Oostenrijk werd hij enkele ronden voor het einde opzij gezet door Verstappen, terwijl hij in Bahrein eerder al onbedreigd op de zege af leek te koersen. Een probleem met zijn Ferrari-motor stak daar toen een stokje voor, waardoor hij derde werd. Die nederlaag was voor Leclerc lastiger te accepteren dan die in Oostenrijk.

"Wat in Bahrein gebeurde was moeilijker te accepteren, maar uiteindelijk rijd ik al sinds mijn derde en wist ik het al snel van me af te schudden. In deze sport push je tot de limiet, dus er kan altijd wel wat kapot gaan. Je weet dat het risico er is, anders zou je net zo goed thuis kunnen blijven."