Verstappen: "Er zijn momenteel weinig coureurs net zo compleet als ik"

Na een sterke start van het seizoen 2019 is Max Verstappen vol vertrouwen. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing stelt dat er weinig coureurs zijn die net zo compleet zijn als hij.

Verstappen is momenteel bezig met zijn vijfde seizoen in de Formule 1. Voor het einde van het lopende seizoen tikt hij daardoor de 100 Grands Prix aan en dat doet hij binnenkort op 22-jarige leeftijd. In vergelijking met leeftijdsgenoten Pierre Gasly en Charles Leclerc heeft de nu nog 21-jarige Verstappen een enorme voorsprong in ervaring. Ook met zijn manier van rijden maakt hij indruk, wat hem bij Formule 1 de volgende uitspraak tot gevolg had.

"Ik ben vrij jong begonnen, dus ik denk dat dat ook wel redelijk normaal is. De meeste andere coureurs zijn begonnen met Formule 1 op hun 21e of 22e. Als je de hele grid bekijkt, denk ik niet dat er veel mensen completer zijn, ook al zijn ze 29 of 30 jaar. Waar ik dat op baseer? Snelheid, constant zijn, hoe je met het team samenwerkt: dat zijn wel de belangrijkste dingen."

Verstappen heeft aanpak in 2018 niet veranderd

Verstappen is bezig met een enorm sterke reeks namens Red Bull Racing. Sinds de Belgische Grand Prix van 2018 is hij onafgebroken in de top 5 geëindigd, een reeks die nu dus 21 races meet. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar maakte daarvoor nog wel eens wat fouten, maar die fase lijkt hij inmiddels achter zich gelaten te hebben. Toch is zijn betere vorm volgens Verstappen niet te danken aan een andere aanpak.

"Ik doe hetzelfde als wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Ik geef dezelfde feedback, voor mijn gevoel de juiste, en het team vindt dat ook. Ik denk dat, als ik nu opeens anders zou functioneren binnen het team, ik het de afgelopen jaren fout had gedaan. Dat is dus niet zo."