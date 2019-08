Vettel ging in laatste ronde op Hockenheim van de baan bij poging voor snelste ronde

Sebastian Vettel werd tweede in Duitsland, maar het scheelde niet veel of hij had het in de laatste ronde nog weggegooid. De oorzaak: de Ferrari-coureur ging voor de snelste ronde.

Vettel startte op Hockenheim als twintigste en laatste, maar in de lastige omstandigheden hield hij zijn hoofd koel, waardoor hij bij de laatste herstart vierde lag. Binnen twee ronden ging de Ferrari voorbij aan Lance Stroll en Daniil Kvyat voor P2, waarna hij een gaatje trok. Bij de finish was dat gat echter alweer gedicht door Kvyat, omdat de enthousiaste Vettel in de laatste ronde van de baan ging in bocht 8.

Vettel ging er in de laatste ronde voor om de snelste ronde te rijden en daarmee een extra punt in het kampioenschap te verdienen. In die opzet slaagde de Duitser niet, omdat hij dus een fout maakte. "Ik ging van de baan omdat ik pushte voor de snelste ronde. Zoals gezegd werkte dat niet. Dat is echter wat we doen tijdens een race, je probeert de limiet op te zoeken en er bijna op te rijden. Soms kom je daar te dichtbij."

"Ik denk dat ik niet de enige ben die op die dag, tijdens die dag iets te dichtbij kwam. Deze keer koos ik gelukkig de juiste plaats in plaats van de verkeerde, maar over het algemeen denk ik dat het een erg uitdagende race was met zeer uitdagende condities. Ik ben blij dat we de finish gehaald hebben en onze kansen benut hebben toen we ze kregen, vooral in de tweede helft en in het bijzonder het laatste derde van de race."