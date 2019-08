Carey pleit ook voor introductie niet-fossiele brandstoffen in Formule 1

De Formule 1 gaat in de toekomst mogelijk nog meer letten op duurzaamheid. CEO Chase Carey stelt dat er nadrukkelijk gekeken wordt naar de introductie van niet-fossiele brandstoffen in de sport.

Op dit moment wordt in de Formule 1 nog gereden met fossiele brandstoffen, die door de oliebedrijven speciaal voor de Formule 1-teams ontwikkeld worden. Als het aan Carey ligt, zal dat in de toekomst verleden tijd zijn. Op die manier moet de sport een schoner en duurzamer imago krijgen. De eerste stap daarvoor werd volgens Carey al gezet met de introductie van de V6-turbomotoren in 2014.

Eerder dit jaar pleitte Renault-teambaas Cyril Abiteboul ook al voor de introductie van niet-fossiele brandstoffen in de Formule 1. Op die manier kan de sport volgens de Fransman beter aansluiting vinden bij de ontwikkelingen die momenteel op de openbare weg doorgevoerd worden. Carey is het daarmee eens en stelt dat eind dit jaar meer duidelijk zal worden over de factor duurzaamheid in de Formule 1.

"De hybride krachtbron was een ongelooflijke stap voorwaarts wat betreft de efficiëntie qua brandstof, terwijl het vermogen behouden bleef. We werken nu agressief met de olie-industrie aan synthetische brandstoffen, biobrandstoffen, brandstoffen op waterstofbasis. Tussen nu en het eind van het jaar zal je zien dat het duurzaamheidsvraagstuk steed meer naar voren komt en een centraal onderdeel van ons verhaal wordt."