Binotto ziet geen reden om andere coureurs vast te leggen voor 2020

Ferrari lijkt voor 2020 vast te houden aan Charles Leclerc en Sebastian Vettel als rijderskoppel. Teambaas Mattia Binotto ziet geen enkele reden om iets te veranderen.

Voormalig Ferrari-junior Leclerc voegde zich begin dit seizoen bij Ferrari, nadat hij vorig jaar ervaring opgedaan had bij Sauber. Bij Ferrari werd de jonge Monegask gekoppeld aan viervoudig wereldkampioen Vettel, die na vier seizoen afscheid moest nemen van teamgenoot Kimi Raikkonen. Recent gingen er echter geruchten dat Vettel graag terug zou willen keren naar Red Bull Racing of helemaal zou willen stoppen met de Formule 1.

Teambaas Binotto maakt zich echter geen zorgen over de situatie rond Vettel. Hij ziet geen reden om iets te veranderen aan de line-up. "We hebben een coureursduo van hoog niveau en ik zie geen reden waarom we iets zouden moeten veranderen. Beiden hebben een contract en er bestaat geen twijfel dat Vettel in 2020 bij ons zal zitten", vertelde de Italiaan aan Marca.

Ook Charles Leclerc hoeft niet te vrezen voor zijn positie bij de Scuderia, ondanks dat de Monegask in zijn eerste seizoen in Italiaanse dienst toch een aantal fouten gemaakt heeft. Dat vindt Binotto echter helemaal niet erg. "Charles is in zijn eerste jaar bij Ferrari en er is veel druk. Hij heeft een aantal fouten gemaakt, maar het gaat erom dat hij daarvan leert en ze niet herhaalt."