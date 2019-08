Prost betwijfelt of Vettel dip in vorm al te boven is gekomen

Met nul zeges in twaalf races beleeft Sebastian Vettel een voor zijn doen matige start van het seizoen 2019. Er kan door het aantal fouten van de Duitser zelfs gesproken worden van een dip en Alain Prost betwijfelt of hij daar al uit is geklommen.

In het afgelopen jaar heeft Vettel precies één zege geboekt: de Belgische Grand Prix van 2018. Sindsdien verkeert hij niet in opperbeste vorm: hij spinde in 2018 onder andere in Italië, Japan en de Verenigde Staten, iets wat hij in Bahrein dit jaar herhaalde. Daarna volgde in Canada de controversiële tijdstraf die hem de zege in Montreal ontnam, maar ook dat werd voorafgegaan door een foutje van Vettel.

Prost vindt fouten niet passen bij viervoudig kampioen

In Silverstone volgde een dieptepunt toen Vettel een rempunt van Max Verstappen verkeerd inschatte, waardoor hij de Nederlander van de baan reed. Het zijn fouten die niet bepaald kenmerkend zijn voor een viervoudig wereldkampioen en ondanks twee goede races in Duitsland en Hongarije betwijfelt Prost of de Ferrari-coureur weer in vorm is. "Ik heb nog altijd twijfels over het feit of Vettel al uit zijn dip is gekomen."

"Natuurlijk eindigde hij de laatste twee races op het podium, maar toch denk ik dat we nog altijd spreken over een mindere periode van hem. Naar mijn mening lijkt hij namelijk nog steeds niet helemaal lekker in zijn vel te zitten, wat ook te begrijpen is omdat hij ongetwijfeld meer had verwacht van de afgelopen jaren. Laat echter duidelijk zijn dat ik hoop dat Vettel snel uit zijn dip weet te komen en weer mee kan strijden om de overwinningen."

"Wanneer ik terug kijk naar het eerste gedeelte van het seizoen dan denk ik bij Vettel ook aan de crash op Silverstone. Die crash heeft de naam van Sebastian geen goed gedaan, want door een grove inschattingsfout tikte hij Verstappen van de baan. Een zeer pijnlijk moment en het is opmerkelijk te noemen dat dit een viervoudig wereldkampioen overkomt", vertelde Prost aan Canal Plus.