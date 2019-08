Brown: "De deur staat altijd open voor Alonso voor IndyCar-avontuur"

McLaren keert volgend jaar met twee auto's fulltime terug in de IndyCars. Volgens CEO Zak Brown staat de deur voor Fernando Alonso open om zich bij het team te voegen voor een Amerikaans avontuur.

Vrijdag kondigde McLaren aan dat het in samenwerking met Schmidt Peterson Motorsports fulltime terugkeert in de IndyCar Series. Dat doet het team dus met twee auto's, maar tot dusver zijn er geen coureurs gepresenteerd. Alonso heeft eerder aangegeven dat hij niet denkt aan een fulltime IndyCar-seizoen in 2020, en daardoor is hij niet een van de favorieten voor het zitje.

McLaren nam in 2019 met Alonso deel aan de kwalificatie voor de Indy 500, maar het lukte de combinatie niet om de race te halen. Volgens Brown staat de deur in de toekomst echter open voor de Spanjaard, mocht hij volgend jaar op parttime basis voor het team aan de slag willen gaan. "De deur staat altijd open voor Fernando", vertelde Brown aan RACER.

"Hij is onderdeel van de familie, hij is een coureur die bij McLaren onder contract staat en voor het eerst in lange tijd heeft hij niet een kalenderjaar vol met races voor hem staan. Hij is zich natuurlijk bewust van wat wij hier doen. Later dit jaar zullen we met elkaar gaan zitten en dan hebben we het over onze plannen, maar ook die van hem, om te zien of deze op een gegeven moment bij elkaar komen."

McLaren kiest mogelijk ervaring en jeugd

Het is nog onduidelijk wie McLaren in 2020 gaat inzetten, maar Brown hintte wel dat de auto's mogelijk gaat verdelen tussen een ervaren man en een talent, net zoals het in 2019 in de Formule 1 deed. "We bekijken nu wat we samen willen doen. Coureurs en langetermijndenken, zelfs tot na 2020, is mogelijk een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste element van een succesvol IndyCar-team."

"We hebben nu nog geen gesprekken gehad, maar ervaring is erg belangrijk, net als een lange aanloop. Als je kijkt naar wat we in de F1 deden, met een rookie en een jonge, redelijk ervaren coureur, dan werkt dat erg goed met Lando en Carlos. Ik zeg hiermee niet dat we dezelfde aanpak hanteren, maar het geeft je een idee van de dingen waar wij over nadenken."