Max Verstappen zit goed op zijn plek bij Red Bull Racing. Dat vertelde de Nederlander aan Sky Sports tijdens een dubbelinterview met teambaas Christian Horner, waarin de sterke vorm van Verstappen besproken werd.

De laatste keer dat Verstappen uitviel in een Formule 1-race, was tijdens de Hongaarse Grand Prix van 2018. Sindsdien wist hij iedere race volledig af te ronden, maar hij eindigde eveneens geen enkele keer buiten de top 5. Het is een indrukwekkende reeks wedstrijden van de in België geboren Nederlander, die zelf stelt dat hij dat heeft kunnen doen omdat hij geleerd heeft van de afgelopen jaren.

"Ik heb natuurlijk erg veel geleerd in het afgelopen seizoen in de Formule 1. Mijn start vorig jaar was niet erg prettig, maar daardoor leerde ik wel wanneer ik risico's moest nemen en wanneer niet. Dat je een auto thuis moet brengen en de punten moet scoren, ook als je niet finisht op de positie die je voor ogen had. Punten scoren is altijd beter dan geen punten scoren."

"De tweede helft van vorig seizoen was gelijk aan de performance van nu, maar als team groeien we en zeker dankzij de komst van Honda waarmee de communicatie erg goed verloopt. Ik voel me zeer happy binnen het team en alle dingen tezamen zorgen voor een situatie waarin iedereen zeer gemotiveerd is. Dat brengt je uiteindelijk ook naar een hoger niveau."

Het volledige interview met Verstappen en Horner zie je in de onderstaande video.