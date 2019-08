Door de jaren heen hebben Lewis Hamilton en Sebastian Vettel regelmatig duels uitgevochten met elkaar in de Formule 1. Beiden debuteerden in 2007 in de koningsklasse van de autosport en daar waar Hamilton eigenlijk sinds 2007 bijna ieder jaar om de wereldtitel heeft meegedaan, geldt dat voor Vettel ook na 2009.

De geschiedenis van Hamilton en Vettel gaat echter al veel verder terug. De coureurs kennen elkaar al uit hun periode in de Euroseries Formule 3. Dat was de klasse waar Hamilton in 2004 in debuteerde, om vervolgens in 2005 het kampioenschap te domineren. Vettel maakte dat jaar juist zijn debuut in de klasse en op de natte Lausitzring kwam het tot een directe strijd tussen beide coureurs om de tweede en derde positie.