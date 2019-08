Verstappen had graag nog meer races gereden voor de zomerstop

Max Verstappen is absoluut nog niet klaar voor de zomervakantie. De Red Bull Racing-coureur had het verre van een probleem gevonden om nog een viertal races af te werken voor een eventuele vakantie.

In de laatste fase voor de zomerstop verkeerde Verstappen in een opperbeste vorm. De Nederlander won in Oostenrijk, werd daarna ongelukkig vijfde in Groot-Brittannië, om vervolgens te winnen in Duitsland en tweede te worden in Hongarije. Er zou gezegd kunnen worden de zomerstop op een verkeerd moment komt voor Verstappen en zo denkt hij er zelf eigenlijk ook over. Dat vertelde hij aan De Telegraaf.

"Het is altijd lekker om er even tussenuit te gaan, maar het is niet zo dat ik echt klaar ben voor een vakantie. Ik zei in Hongarije tegen mijn vader dat ik makkelijk nog door had kunnen gaan als we nog vier races zouden hebben nu. Dat geldt zeker als je in een goede flow zit."

Verstappen vindt nieuwe Spa-cap 'de mooiste tot nu toe'

Na de vakantie zal de Formule 1 neerstrijken in België, een thuisrace voor Verstappen. De Nederlander krijgt daar weer een speciale cap van Red Bull Racing. Een groot aantal daarvan moest hij nog signeren voordat hij op vakantie kan. "Zoals elk jaar is het een speciale editie met handtekening, dus ik ben ze voor mijn vakantie nog wel even aan het signeren. Dit is wel de mooiste cap die ik voor Spa gehad heb, vind ik. Ik heb er zelf ook een stem in, want ik ga niet iets dragen wat ik niet mooi vind."