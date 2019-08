Salo: "Stoeltje Bottas voor 2020 in gevaar door slechte races"

Het stoeltje van Valtteri Bottas bij Mercedes is serieus in gevaar voor 2020. Dat is de mening van voormalig Formule 1-coureur Mika Salo. De Fin heeft een duidelijke mening over zijn landgenoot die het moeilijk heeft met teamgenoot Lewis Hamilton.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft aangegeven de maand augustus te gaan gebruiken om een beslissing te nemen wie de tweede coureur naast Lewis Hamilton wordt in 2020. Hij zal af moeten wegen of Bottas contractverlenging krijgt of dat Esteban Ocon de kans krijgt.

Mila Salo is van mening dat de timing van de beslissing ongelukkig is: "In de Formule 1 ben je slechts zo goed als je laatste race. Valtteri heeft nu twee slechte races gehad. Hij heeft de snelheid, maar de slechte races doen hem pijn. De start van zijn seizoen was goed. Valtteri leek een compleet andere persoon, maar de laatste races waren weer slecht."

De Fin, die ook voor Ferrari reed als vervanger voor Michael Schumacher in 1999, zegt niet te weten wat Wolff zal beslissen: "Alleen de team weet het. Ik weet zelfs niet of er al een besluit genomen is of niet."