Brawn: "Hongaarse Grand Prix liet diepe kloof binnen F1-grid zien"

Ross Brawn zag tijdens de Hongaarse Grand Prix bevestigd worden dat er een 'diepe kloof' zit tussen de prestaties van de teams. De managing director van de Formule 1 ziet dat niet als een goede zaak.

Hoewel Lewis Hamilton en Max Verstappen het grootste deel van de race met elkaar streden om de leiding op de Hungaroring, werd nummer 5 Carlos Sainz was al meer dan een ronde. Ook Ferrari had moeite om de strijd aan het front bij te benen: Sebastian Vettel eindigde weliswaar als derde, maar had al meer dan een minuut achterstand op de eerste twee mannen.

"Het gat tussen Ferrari en Mercedes was enorm, maar wat denk je van de rest van het veld?" vraagt Brawn zich af in zijn column op Formula1.com. "Carlos Sainz eindigde indrukwekkend als vijfde en, samen met rookie Lando Norris, leggen hij en McLaren stevig beslag op de positie als vierde beste team in de Formule 1."

"Beide coureurs werden echter op een ronde gezet door de winnaar. Vier coureurs van vier verschillende teams werden op twee ronden gezet en een andere coureur zelfs drie keer. Omdat Hamilton en Verstappen de hele race streden, lag het tempo aan het front van begin tot eind hoog. Dat was de enige manier om te winnen. Het demonstreerde echter de duidelijke kloof in snelheid tussen de drie topteams en de rest."

Verkleinen gat voor 2021 'een ambitieus doel'

De FIA probeert momenteel de reglementen voor 2021 af te ronden, die erop gericht zijn om het veld dichterbij elkaar te brengen. Brawn geeft toe dat het een 'ambitieuze' taak is. "Ik heb vaak gezegd dat het gat verkleind moet worden. Het blijft een van onze belangrijkste doelstellingen voor de toekomst, terwijl we samen met de FIA blijven doorwerken aan de reglementen voor 2021."

"Het is een ambitieus doel en het zal niet onmiddellijk gebeuren, want we hebben geen toverstaf. Het moet wel onze centrale ambitie zijn, die bereik wordt via drie centrale reglementen: de sportieve, technische en financiële. Het is een hoofdthema voor de toekomst van de sport en ik denk dat we het hier allemaal over eens zijn, beginnend met de fans, naar wie we moeten luisteren, omdat zij uiteindelijk onze belangrijkste drijfveer zijn."