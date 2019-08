Mexico op het punt om op donderdag nieuw contract voor F1-race te tekenen

De Mexicaanse Grand Prix zal met grote waarschijnlijkheid op de kalender van de Formule 1 blijven staan. De organisatie van de race stelt dat er vandaag (donderdag) een nieuw contract getekend zal worden.

Er waren grote twijfels rond de toekomst van de Mexicaanse Grand Prix. Het huidige contract loopt aan het einde van 2019 af. De afgelopen jaren was het evenement afhankelijk van staatssteun, maar de overheid koos ervoor om deze steun met ingang van 2020 in te trekken. In de afgelopen maanden is de organisatie druk bezig geweest voor een nieuwe deal.

Die lijkt er dus te komen: donderdag zal er via de burgemeester van Mexico-Stad een bevestiging komen. "Ik wil goed nieuws, wat ik net gehoord heb, met jullie delen", stelt burgemeester Claudia Sheinbaum van Mexico-Stad in een video op Twitter. "De Formule 1 blijft in Mexico-Stad. De FIA-president zal hier morgen zijn om te tekenen. Dit is goed nieuws voor de stad."

"Ik wil jullie ook vertellen dat met dank aan een groep zakenmannen mogelijk is gemaakt, want de stad zal deze keer geen publieke gelden aanspreken. Het is goed nieuws voor de stad. Het brengt toerisme, het brengt inkomsten en het is ook goed voor het land." Het vermoeden is dat het een meerjarig contract betreft, waardoor de race nog minimaal drie jaar op de kalender zal staan.

Kalender met 22 races in 2020 waarschijnlijker

De kalender voor 2020 zal hierdoor hoogstwaarschijnlijk een recordaantal van 22 races bevatten. De Britse Grand Prix werd in een eerder stadium al gered met een meerjarige overeenkomst, terwijl Vietnam en Nederland ook aan de kalender toegevoegd worden. Van Spanje en Italië wordt op korte termijn uitsluitsel verwacht over een nieuw contract, terwijl Duitsland de enige race lijkt te worden die niet op de kalender terugkeert.