Verstappen hoopt veel Nederlandse fans te kunnen trakteren op een overwinning in België

Het Formule 1-seizoen 2019 wordt over ruim drie weken hervat met de Grand Prix van België. De verwachting is dat veel Nederlandse fans afreizen naar het circuit van Spa-Francorchamps om daar Max Verstappen aan te moedigen. Dit jaar is het nog een soort van 'thuisrace' voor Verstappen, maar volgend jaar zal dat in Nederland zijn.

De Nederlander werd geboren in het Belgische Hasselt en dat is niet al te ver van het circuit in de Ardennen verwijderd. Volgens Verstappen zou een zege in België dan ook zeer speciaal zijn, net als de winst op de Red Bull Ring en Hockenheim eerder dit jaar.

"Racen op Spa is altijd speciaal", vertelt Verstappen. "Ik ben ongeveer een uurtje rijden van het circuit geboren, dus het is eigenlijk een thuisrace voor mij. Het oranjegekleurde publiek en de campings vol met Nederlandse caravans laten zien dat de fans massaal uitrukken, dat versterkt het gevoel van een thuisrace."

"Het was geweldig om te winnen in Oostenrijk, aangezien dat de thuisrace van Red Bull was en er veel Nederlandse fans waren", vervolgt Verstappen. "Een zege op Spa zou vergelijkbaar zijn, met overal oranje en vlaggen om je heen. Ik hoop dat we ze dit jaar kunnen laten lachen."

Niet alleen de massale steun kan bij Verstappen op waardering rekenen, maar ook het circuit valt in de smaak. "Het circuit ligt in de bossen en dat maakt het anders dan andere circuits. Eau Rouge is uiteraard speciaal, maar mijn favoriete deel is Pouhon; de snelle linkerbocht voelt erg goed."