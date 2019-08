De tien foto's van de eerste seizoenshelft

10- De putdeksels in Azerbeidzjan

In Azerbeidzjan was de Williams slachtoffer van een putdeksel. Ook botste de takelwagen die de Williams-bolide ophaalde tegen de brug.

9- Het eerste podium van 2019

Het seizoen begon in Australië met een podium voor een Honda aangedreven bolide sinds 2008.

8- De duizendste Formule 1-race

China was gastheer voor de 1000ste Formule 1-race. De duizendste Formule 1-race was een prooi voor Hamilton.

7- Paul Ricard's uitloopstroken

Ondanks dat de races vaak niet zo spannend zijn, zijn de plaatjes altijd mooi.

6- De avondrace in Bahrein

Na de race in Bahrein komen teams vaak met de eerste updates. Dit is tevens ook de eerste avondrace van het seizoen en dat levert altijd mooie foto's op.

5- Verstappen zegeviert voor Nederlandse fans in Oostenrijk

Het eerste echte uitje voor de Verstappen-fan is in Oostenrijk en daar trakteerde Verstappen de fans op een overwinning.

4- Hongarije sluit eerste seizoenshelft goed af

De laatste race voor de zomerstop was er een om je nagels er van af te bijten. Verstappen pakte zijn eerste pole en wilde deze positie koste wat het kost verdedigen in de race. Hamilton wist de leiding na een goede call van Mercedes over te nemen.

3- Vettel boos na beslissing stewards in Canada

Vettel stond onder druk van Hamilton in de slotfase van de race en schoot hierdoor rechtdoor. Hij keerde voor de neus van Hamilton terug op de baan, volgens de stewards was dit niet op de legale manier. Hiervoor kreeg Vettel een tijdstraf, maar daar was de Duitser het niet mee eens.

2- De race die veel Formule 1-fans nodig hadden

De regenrace in Duitsland was misschien wel de leukste van de eerste seizoenshelft.

1- overlijden Charlie Withning

Het schokkende nieuws kwam op de vooravond van de aftrap van het nieuwe Formule 1-seizoen.