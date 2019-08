Vettel niet blij met eerste seizoenshelft: "Geef mezelf een vijf"

Sebastian Vettel is hard voor zichzelf geweest in de beoordeling van zijn eerste seizoenshelft. De Ferrari-coureur is van mening dat hij slechts een score van 5 uit 10 verdient voor de eerste twaalf races van 2019.

Ferrari lijkt het in 2019 niet te kunnen bolwerken met hun bolide. De SF90 heeft goede topsnelheid en gaat op circuits met veel rechte stukken als de brandweer, maar op andere circuits vergaat het de Scuderia minder. Dat is ook in de resultaten van Vettel terug te zien. Hij heeft een aantal grote fouten gemaakt, maar stond ook zes keer op het podium. Een van de podia kwam in Canada, waar de Duitser een zege ontnomen werd door een tijdstraf.

In Groot-Brittannië ging Vettel echter flink in de fout door Max Verstappen van de baan te kegelen toen hij de situatie verkeerd inschatte. Ook in Bahrein liet de Duitser een potentiële podiumplaats door de handen glippen met een spin. Al met al had Vettel er dus beter voor kunnen staan in de tussenstand en dat laat hij ook doorklinken in zijn beoordeling van de eerste seizoenshelft.

"Een vijf. Ik ben niet blij met de eerste seizoenshelft. Ik denk dat ik het hier en daar lastig heb gehad om echt de baas te worden over de auto. Ik denk ook dat we veel dingen geprobeerd hebben, dus dat is oké. Natuurlijk wilden we er graag meer uithalen, want je bent altijd op zoek naar meer, maar ik heb het gevoel dat ik beter werk kan afleveren in de tweede seizoenshelft. En vijf is ook mijn nummer, dus ik geef mezelf een vijf."