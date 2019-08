Vettel: "Niet zo snel als Verstappen en Hamilton, maar was hele weekend al duidelijk"

Het was geen makkelijk weekend in Hongarije voor Sebastian Vettel en Ferrari, maar toch sluit de Duitser de race af op P3. De strategische keuze voor de softs betaalde zich uiteindelijk uit.

Vettel kwam in de kwalificatie en de openingsfase van de race tekort op teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask leek eenvoudig op weg naar een podiumplaats, zeker nadat Vettel bij zijn pitstop een setje softs onder zijn auto kreeg. De Duitser kende echter een sterke slotfase en ging nog aan Leclerc voorbij. Vettel stelde na afloop dat hij niets te verliezen had, omdat een vierde plek zo goed als zeker was.

"Ik lag op de vierde plek en had niets te verliezen, dus we bleven in de eerste stint lang buiten. Daarna hoopten we dat de soft het einde zou halen en dat lukte. Het was uiteindelijk de snelste band, dus we waren in staat om het gat te dichten. Ik had een kans en die pakte ik, dus ik ben blij dat ik nu wat champagne krijg en af kan koelen."

"We hadden niet de snelheid van Verstappen en Hamilton, maar dat was het hele weekend al duidelijk. Er ligt veel werk voor ons, maar het is goed voor iedereen dat we nu vakantie krijgen. De jongens hebben erg hard gewerkt. We moeten onze batterij opladen en daarna gaat de strijd verder. Hopelijk komen er circuits aan die ons beter liggen, maar over het algemeen moeten we sneller worden."

Vettel voorzichtig positief over kansen op Spa en Monza

Na de zomerstop heeft de Formule 1 races op Spa-Francorchamps en Monza op het programma staan. Op papier lijken dat circuits te zijn die Ferrari en Vettel in de kaart spelen, iets wat van de Hungaroring niet gezegd kan worden. De viervoudig wereldkampioen wil echter niet op de zaken vooruitlopen en wil eerst de zomerstop afwachten.

"Ik weet niet wat de anderen doen qua updates voor hun auto en krachtbron, dus we zullen zien. Op papier ziet het er beter uit voor ons, maar we weten dat we een marge hebben met onze auto. Het wordt echter een drukke pauze voor ons, want bij niemand zal het rustig zijn in het hoofd. Hopelijk komen we met wat goede ideeën voor de tweede helft."