Bottas tevreden met tweede startplaats: "Zat hele weekend in de achtervolging"

Valtteri Bottas werd zaterdag met een minimaal verschil verslagen tijdens de kwalificatie in Hongarije. Slechts 18 duizendsten was hij langzamer dan polesitter Max Verstappen, maar door het verloop van het weekend kan hij daar mee leven.

Het weekend in Hongarije is tot dusver niet makkelijk geweest voor Bottas. De Mercedes-coureur en nummer 2 van het WK kon op vrijdag namelijk amper in actie komen. Gedurende VT1 werd zijn krachtbron gewisseld door Mercedes, terwijl de tweede vrije training voor het grootste gedeelte in het water viel door regenbuien. Pas op zaterdagochtend kon Bottas daardoor een fatsoenlijke sessie op een droge baan rijden.

De Fin is dan ook tevreden met de ronde die hij tijdens de kwalificatie reed en die hem op P2 bracht. "Ik heb dit weekend een beetje in de achtervolging gezeten na het missen van VT1 en een beperkt aantal ronden in VT2. Deze ochtend kwam ik pas in het ritme en in de kwalificatie ging het beter en beter. Ik ben redelijk blij met mijn uiteindelijke ronde en het verschil met Max was erg klein. Ze zijn het hele weekend snel geweest."

Bottas acht zege niet onmogelijk in Hongarije

Bottas moet in de strijd om het WK gaan oppassen voor Verstappen, die nog maar 21 punten achter hem staat in de titelstrijd. Bottas zou de opmars van de Red Bull-coureur kunnen stoppen door zondag te winnen en hij acht zichzelf daar niet kansloos voor. "Natuurlijk. We zijn hier om te strijden voor de overwinning en daar is veel steun voor. Dat zal een verschil maken."