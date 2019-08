Verstappen tegen uitbreiding kalender: "Monteurs kunnen dan beter gaan scheiden"

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Formule 1 in 2020 maar liefst 22 races op de kalender heeft staan. Max Verstappen is daar geen voorstander van en kijkt daarvoor vooral naar de invloed die het heeft op de monteurs.

De Formule 1 organiseert in 2019 al een recordaantal van 21 races, maar volgend jaar komt daar misschien nog een race bij. Van Zandvoort en Vietnam is bekend dat zij aan de kalender toegevoegd zullen worden, terwijl van vier races momenteel onduidelijk is of zij op de kalender blijven staan: In Spanje, Italië en Mexico wordt nog druk onderhandeld, terwijl in Duitsland de kansen op een race relatief klein zijn.

Het is niet ondenkbaar dat drie van de vier races een nieuw contract gaan tekenen met de Formule 1, waardoor de kalender op 22 races uit zou kunnen komen. Verstappen is daar geen voorstander van, zo vertelde hij aan Ziggo Sport. "Er is natuurlijk ook een limiet, hè. Wij racen natuurlijk, maar als we terugkomen hebben we ook heel veel verplichtingen en op een gegeven moment wordt dat te veel vind ik."

Vooral de effecten van een extra race op de monteurs zijn volgens Verstappen niet te onderschatten. Nog meer races zou een aanslag vormen op hun privélevens. "Dan kunnen ze beter een echtscheiding aanvragen, want dan ben je bijna nooit meer thuis. Zij gaan nog eerder naar een weekend toe en verlaten het nog later dan ons. Voor hun is het nog extremer en dat vind ik niet positief."

'Doel van Liberty is meer geld verdienen'

Voor Verstappen behoeft het geen uitleg waarom Liberty races aan de kalender blijft toevoegen. "Liberty Media gaat meer geld verdienen. Maar er moet een limiet zijn. Racen vind ik helemaal goed, maar daartussen hebben we zoveel verplichtingen dat het irritant wordt. Op een gegeven moment wil je daar een goede balans in hebben."