Leclerc had niet door dat Hamilton wijd ging toen hij door grind liep

Charles Leclerc had geen idee dat Lewis Hamilton dichtbij kwam toen de vijfvoudig wereldkampioen wijd ging in de een-na-laatste bocht. Dat gebeurde een ronde nadat Leclerc in bocht 16 de muur raakte en uitviel.

De dragstrip, die als uitloopstrook diende in de laatste bochten, zorgde bij een aantal coureurs voor problemen. De zeer gladde strook asfalt leverde in de regen totaal geen grip en meerdere coureurs crashten daardoor. Leclerc was een van hen, toen hij in ronde 27 de muur raakte. Terwijl hij wegliep bij de plek van het incident, ging Hamilton in dezelfde bocht wijd en raakte hij ook de muur.

Hamilton ging iets later in de bocht wijd, waardoor hij net iets verderop de bandenstapel raakte, terwijl Leclerc de andere kant op liep. De Monegaskische coureur gaf in Hongarije tegenover GPToday.net echter toe dat hij geen idee had dat Hamilton zo dichtbij hem van de baan was gegaan.

"Ik zag een video vanaf de tribune en dat verraste me. Ik had absoluut geen idee dat Lewis van de baan was gegaan terwijl ik door het grind liep. Ik denk dat hij zich bewust was dat ik in de laatste twee bochten van de baan was gegaan, maar in die ronde was het in deze bochten gaan regenen. Het was erg, erg lastig op slicks. Ik denk niet dat hij er veel aan had kunnen doen."

Makkelijk voor Leclerc om Duitsland achter zich te laten

Leclerc's uitvalbeurt op Hockenheim was zijn tweede van 2019; eerder gebeurde hem dat in Monaco. De Ferrari-coureur staat erop dat het makkelijk was om de crash van vorig weekend achter zich te laten, terwijl hij hoopt de tweede helft van het seizoen op een sterke manier te beginnen.

"Ik analyseer altijd mijn fouten na de race en dat heb ik dus meteen gedaan. Ik heb geprobeerd te analyseren wat ik verkeerd gedaan heb. Er zijn een aantal dingen die we beter hadden kunnen doen, maar uiteindelijk was het lastig om erachter te komen of het geregend had. Het was mijn eerste ronde op slicks, dus ik kon het redelijk makkelijk achter me laten."