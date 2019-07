Verstappen met vertrouwen naar Hongarije: "Normaal een goed circuit voor ons"

Kan Max Verstappen het grote succes van de Duitse Grand Prix herhalen in Hongarije? De Nederlander heeft in ieder geval veel zin in de race op de kleine, krappe en bochtige Hungaroring.

De Hungaroring is een van de kortste circuits van de kalender en tegelijkertijd een van de krapste. In het verleden werd het circuit wel eens geschetst als een Mickey Mouse-circuit, omdat de strook asfalt smal is en de bochten elkaar in een rap tempo opvolgen. Dat maakt de Hungaroring volgens Verstappen een zeer technische baan en een echte uitdaging zo vlak voor de zomerstop.

"Het is een zeer technisch circuit en je moet echt overal de apex raken om jezelf goed te positioneren voor de volgende bocht. Het voelt een beetje alsof je met een grote auto op een klein circuit rijdt, omdat het zo smal is. Dat maakt het echter niet minder leuk."

"Mijn favoriete bocht in bocht 11, de snelle knik rechtsaf, en het voelt goed als je die goed neemt. Een goede exit uit de laatste bocht is ook belangrijk, omdat het rechte stuk lang is en je dus veel snelheid mee moet nemen. Het is een van de warmste races van het jaar en normaal gesproken een goed circuit voor ons."

Afgelopen weekend won Verstappen nog de knotsgekke Duitse Grand Prix, waarbij hij onder regenachtige omstandigheden zijn hoofd er het beste bij hield en Sebastian Vettel en Daniil Kvyat voorbleef. De Nederlander benadrukte dat de race op Hockenheim niet eenvoudig was en hij prijst Red Bull Racing nog maar een keer voor de goede samenwerking tussen team en coureur.

"Duitsland was een van de gekste en lastigste races voor mij, maar het was geweldig om bovenaan te eindigen. We hebben zo goed samengewerkt en het is geweldig dat de pitcrew een nieuw record neerzetten, hoewel ze negen pitstops moesten doen vorig weekend. Nu gaan we naar Hongarije, waar we alles zullen geven voor de zomerstop."