Hamilton wilde Mercedes vroegtijdig in de pits parkeren

Lewis Hamilton had geen zin om de Grand Prix van Duitsland uit te rijden. Een boordradio van vlak voor zijn laatste stop verraadt dat hij wilde opgeven, maar zijn race-engineer stak daar een stokje voor.

Het was zondag niet de dag van Hamilton. De regerend wereldkampioen startte van pole position op Hockenheim, maar halverwege de race ging hij in de fout. Hij gleed in bocht 16 van de baan, ging vervolgens op een illegale manier de pits in en stond bovendien ruim 50 seconden bij zijn team voor hij weer verder kon. Daarna spinde de Mercedes-coureur nog een keer, om uiteindelijk als elfde over de meet te komen.

Door tijdstraffen voor Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi promoveerde Hamilton naar de negende plek, maar dat was niet gebeurd als het aan de Brit zelf gelegen had. Hij was bereid om in de slotfase zijn auto definitief in de pits te parkeren. Dat gebeurde toen engineer Peter Bonnington hem in ronde 53 vroeg naar binnen te komen.

"Okay, Lewis. Box, box for new soft tyres. Let us know if you need a flap adjust", zei Bonnington. Hamilton antwoordde daar duidelijk op. "Retire the car." Dat zagen Bonnington en Mercedes niet zitten, hopend op een kans. "Negative, Lewis, negative. There's always opportunities."

Wolff prijst doorzettingsvermogen zieke Hamilton

Hamilton voelde zich het hele weekend niet fit en dat is volgens teambaas Toto Wolff mogelijk de reden dat Hamilton wilde opgeven. "Ik denk dat hij niet fit was - dat was hij het hele weekend niet, maar hij deed er alles aan om fit genoeg te zijn voor de race. Velen van ons waren niet in een raceauto gestapt, maar hij deed het en hij voelde zich beter vandaag. Hij kan echter niet fysiek top zijn als hij al dagenlang ziek is. Dat gezegd hebbende, probeerde hij door te zetten en dat moeten we prijzen."