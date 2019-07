Hoe wordt de tijd van de pitstops tot op honderdsten nauwkeurig gemeten?

In Duitsland wist Red Bull Racing voor de tweede race op rij het record voor snelste pitstop ooit in de Formule 1 te verbreken. Hoe wordt de tijd van deze pitstops eigenlijk tot op de honderdste nauwkeurig gemeten?

Williams zette in 2016 het record voor snelste pitstop aller tijden neer. Dat deed het team tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, toen Felipe Massa binnen 1,92 seconden van vier nieuwe banden voorzien werd en weer op pad gestuurd werd. Dat record heeft ruim drie jaar stand gehouden, want pas tijdens de Britse Grand Prix dook er een team voor het eerst onder die tijd.

Red Bull Racing wist op Silverstone van Pierre Gasly af te werken in 1,91 seconden. Dat record hield echter niet lang stand, want een race later verbeterde het team haar eigen record door Max Verstappen na 1,88 seconden weer op pad te sturen. Dat lukte het team tijdens de laatste pitstop van de Nederlander, die in ronde 46 plaatsvond. Verstappen wisselde daarbij van intermediates naar softs.

Sinds 2016 universele meetapparatuur voor pitstops

Sinds 2016 wordt ieder seizoen de DHL Fastest Pitstop Award uitgereikt om de teams en fans meer inzicht te geven in welke crew de snelste pitstops afwerkt. Om dat klassement eerlijk te kunnen laten plaatsvinden, werd er afscheid genomen van de ongelijke meetstandaarden voor de pitstops: de kalibratie van sensoren is niet universeel en de TV-camera's zijn allemaal anders.

Tegelijkertijd met de introductie van de Fastest Pitstop Award is er apparatuur geïntroduceerd waarmee bij alle teams de pitstops op identieke wijze gemeten wordt. Alle teams zijn uitgerust met identiek gekalibreerde hogesnelheidscamera's die op de pitbox gefocust zijn. Daardoor kunnen de pitstops tegenwoordig met grote nauwkeurigheid gemeten worden qua tijd, waarbij gekeken wordt naar de tijd dat de auto daadwerkelijk stilstaat bij de pitbox.