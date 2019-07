Vettel en Hamilton pleiten voor behoud Grand Prix van Duitsland

Heeft de Formule 1 haar (voorlopig) laatste Grand Prix in Duitsland gereden afgelopen weekend? Als het aan Sebastian Vettel en Lewis Hamilton ligt, blijft Hockenheim voorlopig nog wel even op de kalender staan.

De Duitse Grand Prix stond dit jaar voor het tweede jaar op rij op het programma, nadat de race sinds 2014 om het jaar verreden werd. Oorspronkelijk zou de Nürburgring de oneven jaren voor haar rekening nemen, maar financieel gezien kon het circuit dat niet opbrengen. Hockenheim bleef de races wel organiseren en met steun van Mercedes stond de race ook in 2019 op het programma.

Vettel ziet gebrek aan politieke steun in Duitsland

Dit lijkt echter ook de laatste editie te worden van de Duitse Grand Prix. Het contract met de Formule 1 is nu afgelopen en er is nog niet gesproken over een verlenging van het contract. Door de komst van Nederland en Vietnam lijken er minimaal een of twee races af te gaan vallen en Hockenheim lijkt er daar een van te zijn. Vettel betreurt dat.

"We hebben net een geweldige race gehad en het zou zonde zijn als we die verliezen. Het is belangrijk dat de sport op plekken komt waar er passie is. Duitsland en Spanje hebben een lange geschiedenis in de racerij, dus het zou jammer zijn als we deze races verliezen en naar een plek gaan waar ze miljoenen betalen voor de organisatie, maar waar niemand op de tribunes zit."

"Ik ken de mensen hier op Hockenheim heel goed", vervolgt Vettel zijn verhaal. Hij vermoedt dat het gebrek aan politieke steun Hockenheim ook parten speelt. "Ze maken geen winst op de Formule 1, maar hun passie en toewijding is opmerkelijk. Er is in Duitsland, in tegenstelling tot in veel andere landen, geen politieke steun voor de race."

Hamilton looft 'gepassioneerde' Duitse fans

Hamilton is het volledig eens met zijn Duitse collega. De viervoudig wereldkampioen looft (zoals wel vaker) de gepassioneerde Duitse fans en ziet dat als een van de redenen dat de race moet blijven. "Er zijn maar een aantal races die zich de thuishaven van de autosport kunnen noemen met zulke gepassioneerde fans. Wat er ook gebeurt, we hebben 100 procent zeker een Duitse Grand Prix nodig."