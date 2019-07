Sterke rit brengt Vettel van P20 naar P2: "Er leek geen einde aan te komen"

Met een ijzersterke inhaalrace kwam Sebastian Vettel tijdens de Duitse Grand Prix bovendrijven. Vanaf positie 20 werkte hij zich gestaag op naar het podium, waar uiteindelijk P2 zijn eindstation bleek.

Vettel kende een problematische kwalificatie, waarbij de luchttoevoer naar zijn turbo kapot ging. Daardoor moest de viervoudig wereldkampioen als allerlaatste beginnen op het natte Hockenheim, notabene zijn thuiscircuit. De Ferrari-coureur hield echter zijn hoofd koel en klom uiteindelijk, ondanks een aantal matig getimede pitstops, op richting de podiumplaatsen. Na de laatste safety car wist hij de tweede plek pas veilig te stellen.

Vettel kwam 'met moeite' op gang in Duitsland

Na afloop van de race vertelde Vettel dat hij het gevoel had alsof de wedstrijd nooit zou eindigen en dat de condities zwaar waren. "Het was een lange race, op een gegeven moment voelde het alsof er geen einde aan kwam. Het was erg leuk, maar qua condities wel erg zwaar. Het was lastig af te lezen wat de beste handeling was. Verder ben ik gewoon heel blij."

"Het duurde even voor ik op gang kwam. Ik denk niet dat er een probleem met de turbo was, maar in het begin lukte het gewoon even niet op de intermediates. Op een gegeven moment kwam ik wel op gang, maar het was goed dat deze middag zo lang duurde. Het grootste deel van de race heb ik netjes gereden, maar het was een lange zit. Ik weet ook niet of ik nu wel de hele race zou kunnen samenvatten!"

Vettel toonde zich een sportieve nummer 2 door na afloop meteen zijn felicitaties aan te bieden aan Max Verstappen, die op overtuigende en bijna foutloze wijze de race wist te winnen. "Mijn felicitaties voor Max, hij reed vandaag subliem. Voor ons draaide het er vandaag om dat we iedere keer de volgende auto moesten inhalen."

Pas vlak voor de laatste safety car kwam bij Vettel het besef dat een podiumplek erin zat. "Toen realiseerde ik me dat ik redelijk wat sneller was en redelijk goed auto's kon inhalen. Dat ging redelijk normaal, want ik was wat sneller en kon het goed timen. Ik zag dat veel mensen voorzichtig waren in de eerste bocht, maar ik gaf gewoon alles en dat werkte om binnen de DRS te komen. Daarna had ik goede acties op het achterste rechte stuk. Deze race was echter zo lang dat ik het nog wel een keer moet terugkijken."