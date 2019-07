Leclerc: "Kreeg helaas niet de kans te laten zien hoe snel we waren in Q3"

Een tiende startpositie is niet waar Charles Leclerc op hoopte in Duitsland, maar de manier waarop dat tot stand kwam, viel hem zwaar. De Ferrari-coureur baalde dat hij geen kans kreeg om iets te laten zien in Q3.

De kwalificatie verliep als een ware ramp voor Ferrari. In Q1 ging het al fout voor Sebastian Vettel, die zijn kwalificatie op P20 eindigde door een probleem met de luchttoevoer naar de turbo. Leclerc was in Q1 de snelste en in Q2 de nummer 2, maar in Q3 volgde geen kans om mee te strijden om de pole. De Monegask werd getroffen door een probleem met het brandstofsysteem, waardoor hij zijn auto in de pits moest laten staan.

Leclerc verwachtte mee te doen om pole position

Leclerc verklaarde na de kwalificatie dat hij nog niet wist wat het probleem was. Wel verwachtte hij goed mee te kunnen doen in de strijd om pole position. "Geen idee. Volgens mij is het niet hetzelfde, maar een ander probleem. Het is heel jammer, want we wisten dat we in ieder geval mee konden doen om de pole. Nu konden we het niet eens proberen. Ik zal morgen alles geven voor een goede race."

"We waren het hele weekend lang absoluut erg, erg snel. In Q2 moest ik een beetje banden sparen voor de race, maar ik had er vertrouwen in voor Q3. Helaas kregen we niet de ronden om te laten zien hoe snel we echt waren. Dit was inderdaad een van onze kansen en helaas konden we het niet laten zien, maar ik ben vastberaden om het morgen wél te laten zien."

Zo snel mogelijk terrein goedmaken in race

Leclerc wil in de openingsfase agressief gaan rijden om zo snel mogelijk terrein goed te maken. "Het vertrouwen in de snelheid heb ik hoe dan ook. Ik begin morgen met een positieve mindset en in de openingsfase zal ik agressief rijden om zoveel mogelijk plaatsen goed te maken. Daarna zullen we zien waar we eindigen."