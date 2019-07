Verstappen: "Foutje in tweede run kostte tijd, maar niet doorslaggevend voor pole"

Voor Max Verstappen had de kwalificatie voor de Grand Prix van Duitsland bijna geen beter einde kunnen hebben. Hij zal zondag op Hockenheim vanaf de tweede positie starten.

Tijdens Q2 zag het daar niet helemaal naar uit voor de Nederlander. Hij klaagde via de boordradio tijdens zijn outlap over een gebrek aan vermogen, waarna hij meteen terugkeerde in de pits. Even werd gevreesd voor eenzelfde scenario als bij Sebastian Vettel, die zijn auto definitief in de pits parkeerde in Q1 door een probleem met de turbo, maar na een korte stop kon Verstappen uiteindelijk tocht weer de baan op.

Hij wist op softs Q3 te bereiken en in Q3 liet hij zien dat Red Bull Racing stappen gezet heeft met haar bolide. Aan het einde van de rit vond Verstappen zijn naam terug op de tweede positie, zo'n drieënhalve tiende achter polesitter Lewis Hamilton. Het verschil met de nummer 3, Valtteri Bottas, was slechts 16 duizendsten, terwijl nummer vier Pierre Gasly ook op minder dan een tiende achterstand stond.

Tevredenheid bij Verstappen met eerste startrij

Verstappen is blij met het beste kwalificatieresultaat van zijn seizoen, hoewel hij voor zijn gevoel grip verloor naar mate de kwalificatie vorderde. "Ik begon redelijk conservatief tijdens Q1, maar voor mijn gevoel verloor ik wat grip richting Q3. Ik ben natuurlijk blij met de tweede positie en het is geweldig om hier ook weer zoveel Nederlandse fans te zien. Ik ben blij dat ik op de eerste rij sta en voor morgen is er van alles mogelijk."

In Q3 maakte Verstappen een foutje tijdens zijn tweede run, waarin hij snel was in de eerste sector. Het kostte hem wat tijd, maar de Red Bull-coureur verwacht niet dat het hem de pole kostte. "We hadden iets dichterbij kunnen zitten, maar ik wil niet zeggen dat we de pole hadden kunnen hebben. Ik ging wat wijd in bocht 8, waardoor ik de achterkant een beetje verloor. Het is en blijft echter een goed resultaat."