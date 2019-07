Foto's: De vrijdag van de Duitse Grand Prix in beeld

Snikheet was het op de vrijdag op Hockenheim, de eerste dag dat de coureurs in Duitsland echt in actie kwamen. Grote problemen leverde de hitte niet op, maar ook snelle tijden bleven uit.

In beide vrije trainingen wist de snelste man van de sessie, respectievelijk Sebastian Vettel en Charles Leclerc, niet aan de tijden van vorig jaar te komen. Lewis Hamilton vertelde na de sessie al dat de banden de hitte niet goed aan konden en dat de verzamelde data van vandaag eigenlijk in de prullenmand gegooid konden worden. Waar ook weinig van overbleef, was de bolide van Pierre Gasly, die aan het einde van VT2 crashte met zijn Red Bull.

De twee vrije trainingen werden door onze fotografen vastgelegd en de selectie van de mooiste foto's zie je in het onderstaande foto album.