Mick Schumacher heeft veel zin in run met Ferrari F2004 op Hockenheim

Mick Schumacher neemt dit weekend op Hockenheim plaats in de Ferrari F2004, de auto die zijn vader Michael in 2004 zijn laatste titel in de Formule 1 opleverde.

Op zaterdag en zondag zal Schumacher junior de legendarische bolide, waarin zijn vader twaalf van de eerste dertien races won op weg naar zijn zevende wereldtitel, over het asfalt van Hockenheim sturen. Aangezien de Duitser geen verplichtingen heeft in de Formule 2 zal het de enige kans zijn voor het Duitse publiek om het talent in actie te zien komen in eigen land.

"Ik heb er al erg veel zin in. Ik hoop dat iedereen er net zoveel plezier van heeft als ik zal hebben", zei Schumacher. De F2004 is een symbool van geweldige F1-tijden in Duitsland en ik kan me voorstellen dat een aantal supporters flashbacks hebben naar deze tijd. Ik zal mijn best doen om deze herinneringen op te roepen en ik zal proberen ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft."

Schumacher had graag wat voorbereidingstijd gehad

Schumacher heeft nog niet eerder in de auto gereden en zou graag wat oefenronden willen rijden van tevoren. De Duitser weet echter dat hij slechts wat demo-ronden hoeft te rijden en dat hij de auto niet tot de limiet zal laten gaan. "Ik had graag wat oefenronden gereden, maar helaas moet ik afwachten. Op zaterdagochtend passen we het stoeltje voor het raceweekend, maar het zal allemaal prima gaan."

"Uiteindelijk zijn het demo-rondjes voor plezier en ik wil de eigenaar van de auto en Ferrari bedanken voor deze kans. Het zal enorm spannend voor mij zijn om te voelen hoe het rijden in de auto voelt, omdat de F2004 zo'n dominante auto was. Het gaat erg leuk worden om het vermogen van de motor te voelen en ik ben nieuwsgierig om te begrijpen hoe de auto's uit dat tijdperk op de baan aanvoelen."