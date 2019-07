Christian Horner: "Verstappen, Leclerc en Norris geweldig voor de Formule 1"

De prestaties van Max Verstappen, Charles Leclerc en Lando Norris gedurende het seizoen 2019 zijn volgens Red Bull Racing-teammanager Christian Horner geweldig voor de sport en komen op het juiste moment.

De gevechten tussen Leclerc en Verstappen zijn de laatste weken een 'hot-topic' in de Formule 1. Horner noemt tijdens een interview met de BBC ook de naam van Lando Norris, de Engelsman maakt dit seizoen indruk in zijn McLaren.

"Dit is geweldig voor de sport", vertelde Horner. "Je kunt de tijd niet stilzetten en het is duidelijk dat er op dit moment een nieuwe generatie coureurs in opkomst zijn. Max heeft zich al lang en breed gevestigd, Leclerc is hard op weg.

De teammanager loofde daarna zijn landgenoot Lando Norris. "Lando heeft dit jaar echt heel goed werk verricht in een McLaren. Ik ben er zeker van dat George Russell van hetzelfde niveau is, alleen heeft hij niet het juiste materiaal tot zijn beschikking."

Horner vind het geweldig dat deze jonge generatie het kan opnemen tegen meervoudige wereldkampioenen als Hamilton en Vettel. "We hebben een geweldige periode achter de rug waarin je kunt zien dat deze gasten hard en fair met elkaar kunnen racen.

"Alexander Albon is nog jong en onervaren", vertelde hij over de Toro Rosso-coureur. "Hij doet echt heel goed werk in zijn rookie-jaar", voegde hij er aan toe.