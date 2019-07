Vettel: "Ik heb in Duitsland het een en ander goed te maken na vorig jaar"

Sebastian Vettel is uit op revanche tijdens de Grand Prix van Duitsland. De Ferrari-coureur stelt dat hij wat goed te maken heeft, nadat hij vorig seizoen op knullige wijze de zege uit handen liet glippen.

In 2018 was Vettel eigenlijk heer en meester op Hockenheim. Hij was de snelste in de kwalificatie en in de race leidde hij zonder problemen, totdat hij in de 44ste ronde een grote fout maakte. In de lichte regen gleed de Duitser in het stadion van de baan, waardoor hij zijn race zag eindigen. Het mislopen van die zege zorgt ervoor dat Vettel komend weekend uit is op revanche.

"We hebben wat goed te maken voor vorig jaar en dat geldt vooral voor mijzelf. Ik kijk ernaar uit om op Hockenheim te gaan racen. De sfeer is er altijd fenomenaal en het publiek is geweldig. Ik herinner me dat er vorig jaar veel Duitse vlaggen rond het circuit hingen en daar genoot ik bijzonder van."

Geen updates voor Ferrari in Duitsland

Teambaas Mattia Binotto staat ondanks de moeizame periode van Vettel nog steeds achter zijn coureur. De Italiaan hoopt dat er in Duitsland geprofiteerd kan worden van de kennis die op Silverstone opgedaan is, maar de Scuderia zal op Hockenheim echter niet de beschikking hebben over upgrades voor de SF90.

"Voor ons is de Duitse Grand Prix vooral de thuisrace van Sebastian. Daarom willen we het erg goed doen op Hockenheim, vooral na de race van vorig jaar. De zege glipte daar door onze vingers na een weekend waar onze snelheid er absoluut was. We brengen geen specifieke updates, maar de race op Silverstone heeft ons nuttige info gegeven in de zoektocht om de auto beter te begrijpen."