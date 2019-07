Bottas voelt WRC-bolide Toyota aan de tand in Finland

Valtteri Bottas heeft een lekker weekend achter de rug. De Fin van Mercedes mocht eerder dit weekend een bolide uitproberen die Toyota in het World Rally Championship inzet.

Eerder dit jaar maakte Bottas zijn competitieve rallydebuut tijdens de Arctic Lapland Rally. De vijfvoudig Grand Prix-winnaar werd in januari vijfde in de eindklassering van die rally, die hij reed met een Ford Fiesta uit het wereldkampioenschap rally's terwijl Timo Rautiainen destijds zijn bijrijder was.

Rautiainen vervulde die rol afgelopen vrijdag ook toen Bottas voor het eerst WRC-materiaal van Toyota aan de tand mocht voelen. De Mercedes-coureur had het daarbij goed naar zijn zin in de Toyota Yaris, want hij deelde er een aantal video's van op sociale media. Bottas werkte de test opvallend genoeg af in een overall van Williams, het team waarvoor hij tussen 2013 en 2016 uitkwam.