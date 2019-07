Van de Grint: "Kraken stewards vaak terecht af, maar dit was goed"

Kees van de Grint is tevreden met de manier waarop de stewards opgetreden hebben tijdens de Britse Grand Prix. Tevens was de voormalig bandengoeroe van Bridgestone kritisch op het optreden van Sebastian Vettel.

De stewards hebben in 2019 geregeld een lading kritiek over zich heen gekregen, onder andere van Van de Grint. Hij was in de hoogtijdagen van Ferrari als medewerker van Bridgestone nauw betrokken bij de successen van de Scuderia en Michael Schumacher in het bijzonder. Zo was hij na afloop van de Canadese Grand Prix kritisch op het optreden van de stewards, waar Vettel een controversiële straf kreeg.

Na kritiek kan Van de Grint stewards ook complimenteren

De stewards kwamen in 2019 wel vaker onder vuur te liggen. In Frankrijk werden er na de race discutabele straffen uitgedeeld aan Daniel Ricciardo en ook was er veel ontevredenheid over het feit dat het na de Oostenrijkse Grand Prix nog drie uur onzeker was of Max Verstappen zijn zege in die race wel mocht behouden. Het optreden in Groot-Brittannië kon echter op meer complimenten rekenen.

De stewards lieten het toe dat de coureurs hard tegen elkaar raceten op Silverstone, ondermeer in de duels tussen Verstappen en Charles Leclerc. Van de Grint is daar blij mee, zo liet hij weten in Slipstream. "We kraken ze vaak af, terecht ook, maar dit was prima. Die hebben gewoon tegen elkaar gezegd: racen. En dan mag je elkaar aanraken. Ik denk dat Max hier ook van houdt. Dat is wat we willen zien en dit is racen."

'Vettel moet op zijn tellen gaan passen'

Vanzelfsprekend ging het ook over de grote fout die Vettel maakte tijdens de Britse Grand Prix. De viervoudig wereldkampioen werd ingehaald door Verstappen, maar in de bocht daarna maakte hij een grote inschattingsfout. Daarmee ontnam hij de Nederlander een goede kans op het podium, terwijl hij zelf ver terugviel door het incident.

Volgens Van de Grint kunnen dit soort inschattingsfouten gemaakt worden, maar toch stelt hij dat de Ferrari-coureur onderhand eens op zijn tellen moet gaan passen. "Vettel, je mag toch wel eens gaan oppassen, want je bent bij wel heel veel fouten betrokken. Aan de andere kant: dit kan gebeuren. Er is geen twijfel dat hij daar fout zat. Dat toont aan dat hij gewoon een mens is."