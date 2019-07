Baldisserri: "Ferrari moet overwegen Leclerc aan te wijzen als eerste coureur"

Sebastian Vettel lijkt zijn krediet bij fans en analisten de verspillen door zijn recente foutenreeks. Luca Baldisserri denkt dat de Duitser bij Ferrari nu de tweede coureur zou moeten zijn, achter Charles Leclerc.

Baldisserri werkte lang als een van de hoogst geplaatste engineers bij Ferrari. Ook werkte hij een periode als manager van de Ferrari Driver Academy, tot hij de Scuderia in 2015 verliet om zich bij de familie Stroll te voegen als mentor van Lance Stroll. In 2018 werd hij de race-engineer van de Canadees. Toch draagt hij de Scuderia nog altijd een warm hart toe.

Bij Vettel gaat het al bijna een jaar eigenlijk dramatisch. Hij maakte in de afgelopen twaalf maanden regelmatig grote fouten. Dat begon tijdens de Duitse Grand Prix van 2018, toen hij in leidende positie uit de race crashte. Ook in onder andere Italië, Singapore en Japan maakte hij dat seizoen nog belangrijke fouten, terwijl hij dat in Bahrein, Canada en Groot-Brittannië dit seizoen ook deed.

'Vettel is geen erfgenaam van Schumacher'

De hoge foutenlast van Vettel in de afgelopen tijd is hem dan ook een doorn in het oog. De viervoudig wereldkampioen wordt volgens Baldisserri te hoog ingeschat. "Ik denk dat Vettel als coureur te hoog ingeschat wordt, want hij is niet de erfgenaam van Schumacher. Hij heeft zoveel fouten gemaakt dat hij zichzelf opnieuw moet ontdekken. Hij blijft echter een coureur die vier titels gewonnen heeft."

Volgens Baldisseri wordt het voor Ferrari zelfs tijd om Leclerc aan te wijzen als eerste coureur van het team. "Als Leclerc steeds volwassener blijft worden en een echte topcoureur wordt, dan heeft hij nog steeds een teamgenoot nodig die hem kan helpen en ondersteunen. Vanuit dat oogpunt geloof ik dat Vettel de ervaring heeft om een teamgenoot van hoog niveau te zijn", vertelde hij aan de podcast Pit-Talk.