Pat Symonds: "Banden met hoge degradatie 'volledig verkeerd' voor de Formule 1"

De Formule 1 heeft een grote fout gemaakt door zijn officiële bandenleverancier, Pirelli, te vragen om rubber met hoge degradatie te produceren. Dat is de mening van 'chief technical officer' Pat Symonds.

Pirelli kwam in 2011 terug als bandenleverancier nadat het contract met Bridgestone eindigde. De Italianen kregen de opdracht om banden te leveren die meer dan eens per race vervangen moesten worden, om zo de strategische mogelijkheden te vergroten. Symonds is echter van mening dat deze aanpak mislukt is.

"Ik denk dat we de afgelopen jaren volledig verkeerde dingen van Pirelli hebben gevraagd", vertelde hij. "De hoge degradatie doelstelling is niet de manier om er mee om te gaan."

Een overschakeling naar de 18-inch wielen is al overeengekomen voor 2021 als onderdeel van een pakket van wijzigingen om de kosten te verlagen en betere race-omstandigheden te creëren. Symonds zei echter dat de sport wordt geconfronteerd met 'een zeer complex' probleem bij het beslissen hoe het rubber zich moet gedragen.

"Het is iets waar we nog geen duidelijk idee over hebben", vertelde hij. "We doen veel aan simulatie. Er zijn veel dingen die je kunt doen."

"Wij geloven dat pitstops belangrijk zijn in de Formule 1. We weten dat onze fans genieten van deze pitstops van twee seconden en minder dan twee seconden. We willen dat niveau van pitstops houden. Je zou kunnen zeggen dat het makkelijk is om een Le Mans-type band te hebben waarmee coureurs steeds kunnen pushen, maar dan verliezen we de pitstops."

Formule 1 heeft een aantal team ingeschakeld om simulaties uit te voeren om mogelijke oplossingen te testen. Pirelli is van plan om in september te beginnen met het testen van de prototype 18-inch band.