Toto Wolff: "Lewis is op weg om de records van Michael te breken"

Lewis Hamilton won afgelopen zondag de Britse Grand Prix en vergrootte hiermee zijn voorsprong op Mercedes-collega Valtteri Bottas met acht punten. Hamilton heeft inmiddels meer dan één Grand Prix-overwinning voorsprong aan punten, het gat met Bottas is opgelopen tot 39 punten.

Toto Wolff is van mening dat de mentaliteit van Hamilton er voor gaat zorgen dat hij de 'Grootste coureur aller tijden gaat worden'. "Als je net zo getalenteerd en hardwerkend bent als Lewis en op het juiste moment bij het juiste team zit, ben je in staat om enorme successen te boeken", was het betoog van Wolff tegenover Speedweek.

"Wat Michael bereikt heeft in de autosport is van een uniek soort, maar ik denk dat Lewis op de goede weg is om zijn records te breken", verklaarde de Oostenrijker.

Wolff voegde er aan toe dat: "Lewis nog slechts enkele overwinningen van het record van http://Michael Schumacher is, het zal een kwestie van tijd zijn voordat hij al deze records gaat breken."