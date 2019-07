Binotto: "Moet met Vettel gaan praten na incident in Groot-Brittannië"

Het moeizame seizoen van Sebastian Vettel werd er niet beter op tijdens de Britse Grand Prix. Ferrari-teambaas Mattia Binotto zag dat de viervoudig wereldkampioen fout zat en stelt dat hij een gesprek met de Duitser moet aanknopen.

Vettel grossiert in 2019 vooralsnog in het maken van cruciale fouten. In Bahrein liet hij een podiumplaats uit handen glippen door te spinnen in duel met Lewis Hamilton. Mogelijk had hij daar zelfs kunnen winnen, omdat teamgenoot Charles Leclerc in leidende positie technische problemen kreeg. Daarna volgde ook een fout in Canada, waarna de Duitser de zege uit handen zag glippen door de tijdstraf die hij daarbij opliep.

In Groot-Brittannië volgde voor Vettel een nieuwe domper. Wederom ging hij de fout in, nu in het gevecht met Max Verstappen om de derde plaats. Het past binnen de afgelopen 12 maanden van de Duitser, die sinds de Grand Prix van Duitsland vorig seizoen, waar hij in de regen van de baan gleed en een zege verspeelde, niet meer zichzelf lijkt te zijn. Onder andere op Monza, in Singapore en Japan volgden daarna nog cruciale fouten in de titelstrijd met Hamilton.

'Vettel moet zorgen dat hij deze fouten niet maakt'

Direct na afloop van de race op Silverstone stapte Vettel naar Verstappen toe om de schuld van het incident op zich te nemen en zijn verontschuldigingen aan te bieden. Volgens Binotto is dat tekenend voor de Duitser, die het weet als hij fout zit. Wel wil de teambaas een gesprek met hem aangaan, omdat Vettel dit soort fouten 'niet moet maken'.

"Het is heel jammer voor hem, Sebastian heeft een fout gemaakt en dat weet hij. Ik moet met Vettel gaan praten. Sebastian is een professional, die zichzelf goed kan inschatten en het ook weet als hij fout zit. Wij moeten ervoor zorgen dat we hem een auto geven die hem goed ligt. Hij moet ervoor zorgen dat hij dit soort fouten niet maakt, maar dat weet hij heel goed."