Gasly: "Podium volgende doel na beste weekend van het jaar"

Pierre Gasly had op Silverstone naar eigen zeggen 'met afstand zijn beste weekend van het jaar'. Hij werd vierde in Groot-Brittannië en zijn volgende doel is het behalen van zijn eerste podiumplaats.

Mede door de botsing van Sebastian Vettel en Max Verstappen werd Gasly vierde op Silverstone, zijn beste resultaat van het seizoen. Het resultaat was meer dan welkom voor de Fransman, die juist drie races achter de rug had waarin het totaal niet liep. Tijdens de race streed hij echter met de Ferrari's en hij profiteerde dus optimaal van de botsing tussen bovenstaande namen.

"Het was met afstand het beste weekend van het jaar, dus we kunnen tevreden zijn. Er gebeurden redelijk wat dingen na Oostenrijk, zoals besprekingen met het team om te kijken hoe we de situatie konden verbeteren. We hebben veel veranderd en vanaf sessie één konden we een goede stap voorwaarts zien. Ik genoot gewoon van het weekend met een sterke vrijdag, zaterdag en zondag."

"Bovenal kunnen we tevreden zijn met de stap die we gezet hebben. Er zijn zoveel kleine dingen die het mogelijk maakten. Zoals ik zei was het niet één groot ding, het waren veel kleine dingen om het op te lossen. Het is nog niet perfect, maar we hebben op elk vlak een grote stap voorwaarts gezet. We moeten nog die laatste stap vinden om het tot het podium te schoppen, maar het hele weekend was sterk."

Gasly weet niet of contact met Norris invloed op snelheid had

Gasly maakte vroeg in de race contact met Lando Norris, maar dat leverde echter maar weinig schade op. "Aan het eind van de race checkte ik het en de vloer was wat beschadigd. Ik dacht dat het slechter kon zijn, dus dat liet ik het team weten. Er waren wat kleine beschadigingen en ik weet niet of het invloed had op de prestaties. Over het geheel waren we redelijk snel, dus ik denk niet dat het een grote impact had."