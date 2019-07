Leclerc: "Dit is de race waarvan ik meest heb genoten in mijn F1-carrière"

Het lukte hem niet op eigen kracht, maar Charles Leclerc behaalde op Silverstone wel zijn vierde podiumplaats op rij. De Ferrari-coureur werd derde, maar had daar wel de botsing tussen Max Verstappen en Sebastian Vettel voor nodig.

Leclerc had in Groot-Brittannië wederom last van een onhandige strategie van Ferrari. Tijdens de safety car haalde de Scuderia Vettel als eerste naar binnen, omdat hij zijn verplichte stop nog niet gemaakt had. Leclerc werd daardoor het kind van de rekening, want hij moest een ronde wachten met zijn stop en viel daardoor terug van de virtuele derde naar de zesde plaats. De Monegask is blij dat hij alsnog op het podium eindigde.

"Dit is waarschijnlijk de race waarvan ik het meeste genoten heb in mijn Formule 1-carrière. Het is geweldig om derde te worden, maar het was een lastige dag vandaag. In de eerste twee stints ging het niet zoals wij wilden. Op de harde band waren we erg sterk, maar helaas verloren we door de safety car wat posities. Dat was niet zo goed voor ons, maar het is super om derde te worden en ik ben erg blij met de strijd die we op de baan hadden."

Veel vertrouwen uit optreden in Oostenrijk gehaald

Leclerc stelde dat hij veel vertrouwen haalde uit zijn sterke race op de Red Bull Ring. "Hierdoor win ik zeker aan vertrouwen. De vorige race heeft mijn ogen geopend, waarbij we lieten zien hoe ver we kunnen komen. Ik denk dat het geweldig is voor de Formule 1 dat er op deze manier op de limiet gestreden wordt. Ik ben ook erg blij met het feit dat de race zo verlopen is."