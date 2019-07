Charles Leclerc: "Mercedes draait de motor in Q3 net wat verder open"

Charles Leclerc leek zich tijdens dit weekend op te werpen als een van de favorieten voor de pole position op het circuit in Groot-Brittanië en voor het eerst in zijn carrière twee pole positions achter elkaar te pakken. Het lukte Leclerc echter niet om de perfecte ronde te rijden in Q3, maar waar de Monegask zich desondanks tevreden kon stellen met P3, lijkt zijn teamgenoot Sebastian Vettel het helemaal kwijt. De Duitser gaf meer dan zes tienden toe op Leclerc en lijkt compleet uit vorm.

"We moet werken aan bochtensnelheid"

Leclerc was echter niet helemaal tevreden: "Tot Q2 leken we er erg goed voor te staan. Maar Mercedes draait de motor gewoon iets verder open in Q3 en ze zijn ook heel sterk in de bochten. Daar is voor ons nog wel wat winst te behalen. Ik denk dat P3 het maximaal haalbare was voor ons vanmiddag."

Interviewer David Coulthard zag Leclerc echter kijken naar de Mercedessen en vroeg of de Monegask op zoek was naar aerodynamische verbeteringen, waarop Leclerc antwoordde: "Ik keek alleen naar de staat van hun banden, dat was het."