Valtteri Bottas uitgelaten na nipte pole: "Dit voelt echt goed"

Na tien races in 2019 is Valtteri Bottas voorlopig de coureur met de meeste pole positions van het veld. Dat de Fin pas een van die pole positions omzette in een zege, zal hem vandaag niet deren, want Bottas verzekerde zich op Silverstone met een nipte marge van de pole. Lewis Hamilton kwam slechts zes duizendsten tekort, maar nadat Bottas zijn goede vorm van het begin van het seizoen een beetje kwijt leek, was dit een welkome opsteker.

De Fin was dan ook in zijn nopjes met de pole position: "Dit voelt echt goed en herinnert je eraan waarom je dit ook alweer doet. Het was het hele weekend al close met Lewis en ik was gewoon heel erg blij dat ik een goede ronde reed, die uiteindelijk genoeg was voor de pole. Ik wist dat mijn eerste run goed was, maar niet perfect. Ik had me echt moeten verbeteren in de tweede run, maar ik ben blij dat het genoeg was. Het is niet makkelijk om hier een goed rondje te rijden, dus ik ben blij dat het goed genoeg was."