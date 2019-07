Jean Todt: "Communicatie met Michael Schumacher niet meer hetzelfde"

FIA-president Jean Todt heeft toegegeven dat communicatie met Michael Schumacher nu minder is dan voorheen. Meer dan vijf jaar na het ski-ongeluk van de zevenvoudig wereldkampioen is er bijna niets bekend over de omvang van de hersenschade van Schumacher.

Barrichello geweigerd Schumacher te bezoeken

Zijn voormalige Ferrari-teamgenoot Rubens Barrichello heeft een verbod gekregen om Michael Schumacher bij hem thuis in Zwitserland te bezoeken.

"Ik heb het een keer geprobeerd, maar het gezin weigerde", vertelde hij de krant Express. "Ze zeiden: Je zou jezelf of hem geen goed doen hiermee."

Voormalig Ferrari-teambaas Todt, nu de FIA-president, is één van de weinigen die welkom is om Schumacher te bezoeken.

"Ik kan alleen maar zeggen dat zijn familie goed voor hem zorgt en hij blijft vechten", zei de Fransman. "Zijn familie vecht net zo veel en natuurlijk kan onze vriendschap niet hetzelfde zijn als het ooit was. Alleen omdat er niet meer dezelfde communicatie mogelijk is als daarvoor."

Bezoek voor Schumacher

Naast Jean Todt zouden ook Ross Brawn, Luca Di Montezemolo hem af en toe bezoeken. In het huis in Zwitserland heeft de familie Schumacher een compleet eigen ruimte omgebouwd tot ziekenhuiskamer waar meerdere doktoren en zusters hem dagelijks zouden verzorgen.