Jos Verstappen niet blij met uitlatingen Bleekemolen: "Wat lul jij uit je nek"

Jos Verstappen heeft met een forse kritische noot gereageerd op het optreden van Michael Bleekemolen in het Formule 1 Café. Zijn uitspraken over de Grand Prix van Oostenrijk zijn volgens de vader van Max onzin, zo vertelde hij op Twitter.

Direct na de Grand Prix van Oostenrijk liet Bleekemolen doorschemeren dat Verstappen de zege op de Red Bull Ring mogelijk cadeau had gekregen. In het Formule 1 Café van vrijdagavond herhaalde hij die uitspraak. "Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat het vanuit de organisatie zou kunnen zijn dat ze aan Mercedes vragen of ze hem eens een tandje lager konden zetten."

Het zijn uitlatingen die niet in goede aarde vallen bij Verstappen senior. De vader van de succesvolste Nederlandse Formule 1-coureur aller tijden kan zich niet vinden in de teksten van Bleekemolen en zijn ongenoegen uitte hij nog tijdens de uitzending op Twitter. "Sorry hoor Michel Bleekemolen. Wat lul jij uit je nek."

Bleekemolen kreeg doodsbedreigingen door uitspraak

Bleekemolen liet eerder op vrijdag al doorschemeren volledig achter zijn uitlatingen te staan. Dat vertelde hij toen aan de Telegraaf. "Nee, ik denk dat ik het goed verwoord heb. De Formule 1 staat op instorten als we zo door blijven gaan. Dat is voor iedereen wel duidelijk. Ik heb toen geroepen: ‘Misschien heeft Liberty in vertrouwen aan Mercedes gevraagd of zij een keer een beetje kunnen temperen’."

Het zorgde ervoor dat Bleekemolen zelfs bedreigd werd door Verstappen-fans. "Dat heeft niets met Max te maken, want ik kreeg zelfs doodsbedreigingen die van de sociale media zijn afgehaald, omdat ik Max daarmee zou denigreren, maar dat is nooit de bedoeling geweest. Hij had eindelijk een keer een gelijkwaardige auto. Dus nu konden we eindelijk een keer zien wat hij waard is als hij in een normale auto rijdt."