FIA-president Todt wil pleiten voor herintrede tanken in Formule 1

Het tanken tijdens Formule 1-races werd eind 2009 afgeschaft, maar FIA-president Jean Todt wil het laten terugkeren in de sport. Het idee erachter is dat het gewicht van de auto's zodoende lager wordt bij de start van de race.

De Formule 1-auto's zijn in de afgelopen jaren zwaarder en zwaarder geworden. Daar waar het minimumgewicht van de bolide en coureur samen tien jaar geleden op zo'n 640 kilogram lag, ligt het minimumgewicht tegenwoordig al op 740 kilogram. Voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië klaagde Sebastian Vettel dat de bolides door het hogere minimumgewicht op lage snelheden niet meer zo wendbaar zijn.

Kwaliteit racen volgens Todt beter door bijtanken

Een van de factoren daarin is dat de teams tegenwoordig een grotere brandstoftank in hun auto moeten monteren. Dit zorgt er tevens ook voor dat de auto's in de afgelopen jaren groter geworden zijn. Ook Todt ziet dat de auto's tegenwoordig te zwaar geworden zijn en gaat pleiten voor de herintrede van het tanken tijdens races, zodat de kwaliteit van het racen verbeterd kan worden.

"De auto's zijn te zwaar geworden, iets wat we besproken hebben. Ik push voor het analyseren van wat het zou betekenen als we het tanken zouden herintroduceren. Als we dat zouden doen, dan zouden we aan het begin van de race een lichtere auto hebben, die ook kleiner kan zijn. Als ik hoor dat het duurder is, dan moet ik lachen. Kijkend naar de grootte van de motorhomes denk ik niet dat de prijs introductie tegenhoudt."

Het is niet voor het eerst dat er gesproken wordt over een herintrede van het bijtanken. Ook voorafgaand aan het seizoen 2017 was er sprake van, maar het plan werd destijds afgeschoten door de teams. Zij vonden het niet passen binnen de huidige trend met kostenbesparingen, maar Todt lijkt dat nu dus een loos argument te vinden.